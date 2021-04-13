В Госдуме раскритиковали неупоминание Госдепом Гагарина в сообщении о полёте человека в космос

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя в беседе с RT публикацию Госдепартамента США о полёте человека в космос, в которой не был упомянут первый космонавт Юрий Гагарин, заявил, что подобная система фальсификаций не является случайной и имеет далекоидущие цели.
В Госдуме раскритиковали неупоминание Госдепом Гагарина в сообщении о полёте человека в космос
  • РИА Новости

«Когда идёт наступление на историческую память, оно обычно проходит в несколько этапов. Например, на протяжении длительного периода времени американская историография, не отрицая участия Советского Союза во Второй мировой войне, делала всё для того, чтобы принизить роль нашей армии, нашего народа в победе над фашизмом и преувеличить роль США и их основного союзника на Европейском континенте — Британии. Это была первая ситуация, когда шла борьба за оценку роли той или иной страны во Второй мировой войне», — объяснил Новиков.

Депутат отметил, что после распада Советского Союза возникли очередные соблазны создать «предпосылки для новых атак на Россию».

Он также добавил, что если такое ключевое событие XX века, как победа над фашистской Германией, «подвергается таким беспощадным интерпретациям», то «тогда что же говорить относительно начала космической эры».

«США очень гордятся своей высадкой на Луну, США гордятся тем, что у них свои успехи в космосе, и очень хотелось бы сейчас дезавуировать те успехи, которые при освоении космического пространства были у Советского Союза. Не упоминать о начале космической эпохи для США было бы странно... Поэтому происходят такие вещи, когда безликое упоминание должно напомнить не столько о Гагарине, не столько о Королёве, не столько о Советском Союзе, не столько о Москве, сколько о самих же США... Вот таким образом происходит вся эта система фальсификаций, которая не является случайной и которая имеет далекоидущие цели», — заключил парламентарий.

Ранее в российском посольстве в США заявили о «беспамятстве» Госдепартамента, не упомянувшего первого космонавта Юрия Гагарина в сообщении о полёте человека в космос.

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