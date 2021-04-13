Посольство России упрекнуло Госдеп за неупоминание Гагарина
- Reuters
«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.
В диппредставительстве напомнили, что что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днём полета человека в космос в честь Юрия Гагарина.
Ранее президент России Владимир Путин во время поездки в город Энгельс Саратовской области в День космонавтики побывал на месте приземления Юрия Гагарина.