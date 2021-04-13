Посольство России упрекнуло Госдеп за неупоминание Гагарина

В российском посольстве в США заявили о «беспамятстве» Госдепартамента, не упомянувшего первого космонавта Юрия Гагарина в сообщении о полёте человека в космос.

«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

В диппредставительстве напомнили, что что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днём полета человека в космос в честь Юрия Гагарина.

Ранее президент России Владимир Путин во время поездки в город Энгельс Саратовской области в День космонавтики побывал на месте приземления Юрия Гагарина.