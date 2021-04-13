Зариф поблагодарил Лаврова за осуждение инцидента в Натанзе

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Тегеран благодарен Москве за осуждение инцидента в Натанзе, связанного с аварией в электросети ядерного объекта, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф в начале встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Зариф поблагодарил Лаврова за осуждение инцидента в Натанзе
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Он отметил, что близкое двустороннее региональное и международное сотрудничество, а также взаимодействие в борьбе с терроризмом и на пути укрепления ядерной сделки было очень важным и будет продолжаться.

«И я считаю необходимым поблагодарить российскую сторону за осуждение диверсии в Натанзе», — цитирует Зарифа РИА Новости.

11 апреля иранская сторона заявила, что на ядерном объекте в Натанзе произошла авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент проявлением ядерного терроризма.

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