Зариф поблагодарил Лаврова за осуждение инцидента в Натанзе
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
Он отметил, что близкое двустороннее региональное и международное сотрудничество, а также взаимодействие в борьбе с терроризмом и на пути укрепления ядерной сделки было очень важным и будет продолжаться.
«И я считаю необходимым поблагодарить российскую сторону за осуждение диверсии в Натанзе», — цитирует Зарифа РИА Новости.
11 апреля иранская сторона заявила, что на ядерном объекте в Натанзе произошла авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент проявлением ядерного терроризма.