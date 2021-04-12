В Турции ожидают делегацию из России для оценки ситуации с COVID-19

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в ходе пресс-конференции заявил, что в республику может приехать российская делегация, которая оценит обстановку с коронавирусом в туристических регионах страны.
В Турции ожидают делегацию из России для оценки ситуации с COVID-19
  • Reuters

«Мы в контакте с моим российским коллегой. Делегация из России приедет оценить те регионы, где введена практика сертификации (здорового туризма. — RT). После этого их подход может измениться», — цитирует ТАСС Коджу.

По его словам, Турция сейчас переживает самый тяжёлый период пандемии коронавируса.

Министр подчеркнул, что не менее 80% населения Турции живут в городах «с очень высоким риском» инфицирования.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. 

Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Турцию в указанный период.

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