В Турции ожидают делегацию из России для оценки ситуации с COVID-19
- Reuters
«Мы в контакте с моим российским коллегой. Делегация из России приедет оценить те регионы, где введена практика сертификации (здорового туризма. — RT). После этого их подход может измениться», — цитирует ТАСС Коджу.
По его словам, Турция сейчас переживает самый тяжёлый период пандемии коронавируса.
Министр подчеркнул, что не менее 80% населения Турции живут в городах «с очень высоким риском» инфицирования.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Турцию в указанный период.