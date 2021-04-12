ЕС расширил санкции против Ирана

Евросоюз расширил санкции против Ирана в связи с нарушением прав человека, добавив в санкционный список восемь лиц и три компании. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Совет сегодня принял решение продлить свои ограничительные меры в ответ на серьёзные нарушения прав человека в Иране до 13 апреля 2022 года», — говорится в заявлении.

Как отмечается, в санкционный список добавили восемь человек и три организации в связи с «их ролью в насильственном реагировании на демонстрации в Иране в ноябре 2019 года».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана, в том числе ограничения, которые несовместимы с иранской ядерной сделкой.