Блинкен высказался об отношениях России и США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC News высказался об отношениях Москвы и Вашингтона.

По его словам, американский президент Джо Байден отмечает, что в отношениях с Россией есть сферы, в которых интересы двух стран «совпадают или пересекаются».

«И мы заинтересованы во взаимодействии — например, в вопросе контроля над вооружениями. Мы так и поступили, продлив ДСНВ (договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. — RT)», — заявил Блинкен.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассчитывают объявить о дальнейших шагах в отношении России в скором времени.