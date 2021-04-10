Зеленский и Эрдоган договорились усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и украинский лидер Владимир Зеленский по результатам переговоров опубликовали совместную декларацию, в которой заявили о намерении усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

«Усилить сотрудничество и совместные усилия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех их формах и проявлениях. Принять совместные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию транснациональной организованной преступности, киберпреступности, нелегальной миграции, торговли наркотиками и прекурсорами, оружием и людьми», — цитирует РИА Новости фрагмент документа.

Отмечается, что также будет ускорена обработка запросов об экстрадиции.

Ранее стало известно, что Эрдоган и Зеленский начали переговоры в Стамбуле.

В ходе переговоров Эрдоган изложил Зеленскому позицию Турции по Крыму.