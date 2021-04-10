Ростуризм держит на контроле ситуацию с ДТП в Турции

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Ростуризм держит ситуацию с ДТП с российскими туристами в Турции на контроле. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Ростуризм держит на контроле ситуацию с ДТП в Турции
  • Reuters

«Ростуризм держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что, по имеющимся данным, 19 туристов не получили серьёзных травм. После оказания всей необходимой медицинской помощи они будут доставлены в отель.

«Состояние ещё шести человек уточняется. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объёме», — добавили в Ростуризме.

Ранее сообщалось, что утром 10 апреля автобус с группой из 32 российских туристов съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП одна россиянка погибла, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

На место происшествия выехали российские дипломаты, посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями.

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