Бразильский регулятор проинспектирует производство «Спутника V»

Сотрудники Национального агентства санитарного надзора (Anvisa) посетят производство вакцины «Спутник V» в России на следующей неделе.

«Anvisa начинает на следующей неделе инспекцию… производства вакцины «Спутник V» в России. Цель поездки — собрать недостающие данные о производстве вакцины, которые важны как для оценки её использования (в стране), так и для импорта в Бразилию», — приводит РИА Новости сообщение Anvisa.

Регулятор уточняет, что сотрудники посетят две фабрики: ответственную за производство (инспекция пройдёт с 15 по 21 апреля) и ответственную за финальный этап и упаковку (с 19 по 23 апреля).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Бразилии Жаир Болсонару провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».