В Институте Европы РАН рассказали о вкладе принца Филиппа в развитие британской монархии

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.
В Институте Европы РАН рассказали о вкладе принца Филиппа в развитие британской монархии
  • Reuters

По словам Охошина, фигуру принца Филиппа нельзя недооценивать, потому что он, как подчеркнул эксперт, внёс большой вклад в развитие британской монархии.

«В силу того что он являлся супругом Елизаветы II и активно участвовал в благотворительной деятельности, за что его будут помнить и любить британцы. Также он организовал довольно значимые визиты, участвовал в международных турне, посетил Кению, Гибралтар, Малайзию, Гвинею, Австралию, Новую Зеландию, множество других стран, таким образом укреплял международный авторитет Великобритании», — пояснил специалист.

Он добавил, что принц Филипп и Елизавета II принимали у себя в Букингемском дворце чету Кеннеди, а принц Филипп был с визитом у генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

«Получается, что королевская семья играла большую роль в международной политике, а также была символом британской идентичности и помогала своим гражданам в трудные минуты, воодушевляла их, и, конечно, смерть принца Филиппа будет большой утратой для британского народа», — заключил собеседник RT. 

О смерти герцога Эдинбургского Филиппа стало известно 9 апреля.

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