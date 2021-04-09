В Коста-Рике одобрили применение вакцины AstraZeneca
- Reuters
«Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии CNVE одобрила использование вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca», — говорится в сообщении.
Как отмечается, препарат будет применяться к населению старше 18 лет без ограничений по возрасту или полу.
В Минздраве исключили применение вакцины для беременных и кормящих женщин.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о необходимости внести случаи образования тромбов в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной под названием AstraZeneca).