В Коста-Рике одобрили применение вакцины AstraZeneca

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Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии Коста-Рики одобрила использование вакцины против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил Минздрав страны.
В Коста-Рике одобрили применение вакцины AstraZeneca
  • Reuters

«Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии CNVE одобрила использование вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca», — говорится в сообщении.

Как отмечается, препарат будет применяться к населению старше 18 лет без ограничений по возрасту или полу.

В Минздраве исключили применение вакцины для беременных и кормящих женщин.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о необходимости внести случаи образования тромбов в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной под названием AstraZeneca).

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