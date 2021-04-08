Майк Помпео подписал контракт с Fox News

Бывший госсекретарь США Майк Помпео подписал контракт с телеканалом Fox News, где теперь будет выступать в качестве эксперта.

«Майк Помпео это один из самых узнаваемых и уважаемых в Америке людей, высказывающихся по вопросам внешней политики и национальной безопасности. Я жду его выступлений на наших платформах, чтобы он поделился своим видением с миллионами наших зрителей», — сказала глава телекомпании Сьюзан Скотт, пресс-релиз опубликован порталом Business Wire.

Помпео будет выступать на разных платформах Fox News, первое его появление в рамках контракта запланировано в программе Fox & Friends.

В марте Майк Помпео не исключил, что будет баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 года.