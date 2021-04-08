Майк Помпео подписал контракт с Fox News

Короткая ссылка
Бывший госсекретарь США Майк Помпео подписал контракт с телеканалом Fox News, где теперь будет выступать в качестве эксперта.
Майк Помпео подписал контракт с Fox News
  • Reuters

«Майк Помпео это один из самых узнаваемых и уважаемых в Америке людей, высказывающихся по вопросам внешней политики и национальной безопасности. Я жду его выступлений на наших платформах, чтобы он поделился своим видением с миллионами наших зрителей», — сказала глава телекомпании Сьюзан Скотт, пресс-релиз опубликован порталом Business Wire.

Помпео будет выступать на разных платформах Fox News, первое его появление в рамках контракта запланировано в программе Fox & Friends.

В марте Майк Помпео не исключил, что будет баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить