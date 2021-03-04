Помпео не исключил участия в президентской гонке в США в 2024 году

Бывший глава Госдепа Майк Помпео в эфире телеканала Fox News не исключил, что будет баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 года.

«Я всегда готов бороться. Я сильно переживаю за Америку. Я очень давно являюсь частью консервативного движения», — заявил Помпео, отвечая на вопрос, планирует ли он вступить в президентскую гонку, если бывший американский лидер Дональд Трамп не станет баллотироваться.

Ранее Трамп не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов.

Также СМИ сообщали, что Трамп может создать в США собственную политическую партию.