Лавров высказался о формате форума сотрудничества России и Казахстана

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Россия намерена провести с Казахстаном 17-й межрегиональный форум в формате, который будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров высказался о формате форума сотрудничества России и Казахстана
  • © МИД России
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«Мы в любом случае нацелены провести 17-й межрегиональный форум с участием президентов в том или ином формате, в зависимости от того, какая будет эпидемиологическая ситуация», — цитирует Лаврова сайт главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

По его словам, у стран очень хорошие контакты, которые не прекращались во время пандемии.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

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