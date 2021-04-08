Лавров высказался о формате форума сотрудничества России и Казахстана

Россия намерена провести с Казахстаном 17-й межрегиональный форум в формате, который будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы в любом случае нацелены провести 17-й межрегиональный форум с участием президентов в том или ином формате, в зависимости от того, какая будет эпидемиологическая ситуация», — цитирует Лаврова сайт главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

По его словам, у стран очень хорошие контакты, которые не прекращались во время пандемии.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.