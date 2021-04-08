Лавров высказался о формате форума сотрудничества России и Казахстана
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«Мы в любом случае нацелены провести 17-й межрегиональный форум с участием президентов в том или ином формате, в зависимости от того, какая будет эпидемиологическая ситуация», — цитирует Лаврова сайт главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.
По его словам, у стран очень хорошие контакты, которые не прекращались во время пандемии.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.