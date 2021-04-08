Мишустин обсудил с премьером Казахстана противодействие коронавирусу
- РИА Новости
Отмечается, что стороны «рассмотрели вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности и энергетике, а также противодействие коронавирусной инфекции».
Также Мишустин и Мамин обсудили тематику интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди анонсировал визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Казахстан.