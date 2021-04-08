Мишустин обсудил с премьером Казахстана противодействие коронавирусу

Российский премьер Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Отмечается, что стороны «рассмотрели вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности и энергетике, а также противодействие коронавирусной инфекции».

Также Мишустин и Мамин обсудили тематику интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди анонсировал визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Казахстан.