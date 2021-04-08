Глава РФПИ встретился с вице-премьером Словакии
- © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
- РИА Новости
«Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл продуктивную встречу с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем. РФПИ остаётся приверженным идее помочь Словакии в вакцинации «Спутником V», — говорится в сообщении вакцины в Twitter.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, спрос на российскую вакцину от коронавируса устойчиво высокий во многих странах мира.