Глава РФПИ встретился с вице-премьером Словакии

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с вице-премьером Словакии Игорем Матовичем, он выразил готовность фонда помочь стране в вакцинации «Спутником V».

«Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл продуктивную встречу с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем. РФПИ остаётся приверженным идее помочь Словакии в вакцинации «Спутником V», — говорится в сообщении вакцины в Twitter.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, спрос на российскую вакцину от коронавируса устойчиво высокий во многих странах мира.