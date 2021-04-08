Глава РФПИ встретился с вице-премьером Словакии

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с вице-премьером Словакии Игорем Матовичем, он выразил готовность фонда помочь стране в вакцинации «Спутником V».
Глава РФПИ встретился с вице-премьером Словакии
  • © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
  • РИА Новости

«Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл продуктивную встречу с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем. РФПИ остаётся приверженным идее помочь Словакии в вакцинации «Спутником V», — говорится в сообщении вакцины в Twitter.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, спрос на российскую вакцину от коронавируса устойчиво высокий во многих странах мира.

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