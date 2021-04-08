В МИД России заявили о разрушении Брюсселем отношений с Москвой

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко в ходе онлайн-форума «Северное измерение» заявил, что архитектура отношений России и Евросоюза разрушена Брюсселем.

«Случилось так, что в 2014 году Брюссель отказался от системной работы с Россией, были обрушены все институты, вся архитектура наших отношений, которая нарабатывалась годами, включая проведение саммитов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Грушко, Россия готова к совместной работе на основе взаимного уважения и поиска баланса интересов.

Также он отметил, что отношения между Россией и странами Европы «призваны иметь действительно стратегический характер».

«И мы считаем, что делать их заложниками сиюминутных политических игр недальновидно, как недальновидно разговаривать на языке санкций, силы», — заявили в МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова возрождать отношения с Европейским союзом, но не будет стучаться в закрытую дверь.