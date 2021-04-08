В МИД России заявили о разрушении Брюсселем отношений с Москвой

Короткая ссылка
Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко в ходе онлайн-форума «Северное измерение» заявил, что архитектура отношений России и Евросоюза разрушена Брюсселем. 
В МИД России заявили о разрушении Брюсселем отношений с Москвой
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Случилось так, что в 2014 году Брюссель отказался от системной работы с Россией, были обрушены все институты, вся архитектура наших отношений, которая нарабатывалась годами, включая проведение саммитов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Грушко, Россия готова к совместной работе на основе взаимного уважения и поиска баланса интересов. 

Также он отметил, что отношения между Россией и странами Европы «призваны иметь действительно стратегический характер».

«И мы считаем, что делать их заложниками сиюминутных политических игр недальновидно, как недальновидно разговаривать на языке санкций, силы», — заявили в МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова возрождать отношения с Европейским союзом, но не будет стучаться в закрытую дверь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить