Путин освободил от обязанностей посла России в Ираке
Российский лидер освободил Максима Максимова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Ираке.
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Другим указом президент назначил на эту должность Эльбруса Кутрашева.
Ранее сообщалось, что Путин назначил Евгения Лукьянова новым российским послом в Белоруссии.
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