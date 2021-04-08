Путин освободил от обязанностей посла России в Ираке

Российский лидер освободил Максима Максимова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Ираке.

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РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Другим указом президент назначил на эту должность Эльбруса Кутрашева. Ранее сообщалось, что Путин назначил Евгения Лукьянова новым российским послом в Белоруссии.