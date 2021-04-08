Путин освободил от обязанностей посла России в Ираке

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Российский лидер освободил Максима Максимова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Ираке.
Путин освободил от обязанностей посла России в Ираке
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Другим указом президент назначил на эту должность Эльбруса Кутрашева.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Евгения Лукьянова новым российским послом в Белоруссии.

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