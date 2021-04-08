Лавров оценил сообщения о спецпредставителе США по «Северному потоку — 2»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о возможном назначении Соединёнными Штатами спецпредставителя по проекту «Северный поток — 2».
Лавров оценил сообщения о спецпредставителе США по «Северному потоку — 2»
  • © РИА Новости

«У них, видимо, от того, что в Договоре об открытом небе больше не участвуют, руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода «Северный поток — 2». Будет просто ездить и всем грозить. Такая вот дипломатия», — сказал Лавров.

Издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщило, что в Белом доме ведётся обсуждение касательно возможной кандидатуры спецпредставителя на переговорах о прекращении строительства трубопровода «Северный поток — 2».

В МИД России заявили, что попытки помешать вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» являются незаконными и не повлияют на реализацию проекта.

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