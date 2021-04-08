В Совфеде оценили данные о возможной высылке российских дипломатов из США

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что США рассматривают возможность высылки российских дипломатов.
В Совфеде оценили данные о возможной высылке российских дипломатов из США
  • РИА Новости

«В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим», — цитирует его РИА Новости.

По словам сенатора, в подобных ситуациях, в соответствии с международными нормами, «применяются зеркальные меры».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США рассматривают возможность высылки российских дипломатов. На данный шаг американская сторона собирается пойти из-за якобы злонамеренных действий со стороны России.

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