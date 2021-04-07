Пашинян оценил итоги переговоров с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень эффективной встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом армянский премьер заявил в ходе встречи с представителями Ассоциации армянских юристов Москвы.

Видео выступления премьера размещено на его странице в Facebook.

«За три с половиной часа мы обсудили все вопросы и детали нашей повестки. Я очень доволен результатами встречи. Она прошла очень эффективно», — сказал Пашинян.

По его словам, у него «налажены очень открытые отношения» с президентом России.

Пашинян уточнил, что документов по итогам обсуждений с российским лидером подписано не было.

«Но мы обсудили ряд документов, в том числе дальнейшую реализацию ранее подписанных документов в сфере безопасности», — добавил армянский премьер.

Он подчеркнул, что соглашения в этой области реализуются и сегодня — в частности, те, что касаются армяно-российской совместной группировки войск и единой региональной системы ПВО.

Ранее сообщалось, что Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву.