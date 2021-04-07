Пашинян оценил итоги переговоров с Путиным

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень эффективной встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом армянский премьер заявил в ходе встречи с представителями Ассоциации армянских юристов Москвы.
Пашинян оценил итоги переговоров с Путиным
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Видео выступления премьера размещено на его странице в Facebook.

«За три с половиной часа мы обсудили все вопросы и детали нашей повестки. Я очень доволен результатами встречи. Она прошла очень эффективно», — сказал Пашинян.

По его словам, у него «налажены очень открытые отношения» с президентом России.

Пашинян уточнил, что документов по итогам обсуждений с российским лидером подписано не было.

«Но мы обсудили ряд документов, в том числе дальнейшую реализацию ранее подписанных документов в сфере безопасности», — добавил армянский премьер.

Он подчеркнул, что соглашения в этой области реализуются и сегодня — в частности, те, что касаются армяно-российской совместной группировки войск и единой региональной системы ПВО.

Ранее сообщалось, что Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить