Пашинян прибыл в Москву
- Reuters
«Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Москве. Главы двух государств обсудят стратегически важные вопросы повестки армяно-российских отношений, в частности, торгово-экономические связи, энергетику, безопасность, стратегические инвестиции и здравоохранение», — сообщила Геворкян.
По её словам, «в повестку дня встречи премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации также включены вопросы, связанные с осуществлением положений трёхстороннего заявления от 9 ноября, процессом их реализации и вопросами гуманитарного характера».
Ранее Пашинян рассказал о темах, которые планирует обсудить на предстоящих переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным.