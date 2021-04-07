Пашинян прибыл в Москву

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщила в своём Facebook пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.
Пашинян прибыл в Москву
  • Reuters

«Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Москве. Главы двух государств обсудят стратегически важные вопросы повестки армяно-российских отношений, в частности, торгово-экономические связи, энергетику, безопасность, стратегические инвестиции и здравоохранение», — сообщила Геворкян.

По её словам, «в повестку дня встречи премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации также включены вопросы, связанные с осуществлением положений трёхстороннего заявления от 9 ноября, процессом их реализации и вопросами гуманитарного характера».

Ранее Пашинян рассказал о темах, которые планирует обсудить на предстоящих переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

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