ВОЗ оценила сообщения о связи вакцины AstraZeneca и случаев тромбоза

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что связь между вакциной Vaxzevria (ранее известной под названием AstraZeneca) и случаями тромбоза является вероятной, но неподтверждённой.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на предварительное заявление подкомитета по COVID-19 Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин.

«На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена», — заявили в ВОЗ.

В заявлении отмечается, что необходимо проведение специализированных исследований, «чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска».

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о необходимости внести случаи образования тромбов в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной под названием AstraZeneca).