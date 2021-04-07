ВОЗ оценила сообщения о связи вакцины AstraZeneca и случаев тромбоза

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что связь между вакциной Vaxzevria (ранее известной под названием AstraZeneca) и случаями тромбоза является вероятной, но неподтверждённой. 
ВОЗ оценила сообщения о связи вакцины AstraZeneca и случаев тромбоза
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на предварительное заявление подкомитета по COVID-19 Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин.

«На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена», — заявили в ВОЗ.

В заявлении отмечается, что необходимо проведение специализированных исследований, «чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска».

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о необходимости внести случаи образования тромбов в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной под названием AstraZeneca).

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