Патрушев прокомментировал заявление Байдена о Путине

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей».
Патрушев прокомментировал заявление Байдена о Путине
  • РИА Новости

Отвечая на соответствующий вопрос, Патрушев заявил, что в Кремле не ждут извинений от Байдена.

«Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах», — сообщил Патрушев.

По его словам, «ещё Буш-старший во всеуслышание объявил о том, что Америка ни перед кем и никогда не будет извиняться».

Он сказал, что «американской элите проще под любую ошибку подвести изощренную теорию, объясняющую, почему нужно было поступить именно так».

Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».

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