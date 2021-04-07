Патрушев оценил отношения России и США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ» оценил отношения Москвы и Вашингтона.

Он сообщил, что «у российского и американского народов сегодня нет поводов для вражды, нас не разделяет, как ранее, идеология, а вот поле для сотрудничества обширное».

Патрушев заявил, что востребованность взаимодействия двух стран «возрастает с учётом пандемии, на фоне которой усиливаются вызовы и угрозы глобальной стабильности».

При этом он отметил, что «политическая ситуация сегодня действительно неблагоприятная, отношения двух стран на самом низком уровне с окончания холодной войны».

По его словам, многолетняя история отношений России и США показывает, что в «решающие моменты» эти страны «демонстрировали способность налаживать сотрудничество, несмотря на разногласия».

«Поэтому мы всё же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет начат предметный российско-американский диалог по вопросам, которые без конструктивного взаимодействия между нашими странами в принципе не могут эффективно решаться», — добавил он.

В январе сообщалось, что Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан провели переговоры.