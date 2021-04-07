На Украине оценили действия Ирана по расследованию крушения Boeing

Иран не предоставил Украине никаких данных о людях, которые обвиняются по делу о катастрофе украинского Boeing под Тегераном в 2020 году. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Мы неоднократно призывали иранскую сторону к большей прозрачности как в направлении технического расследования, так и в направлении уголовного-правового преследования лиц, причастных к катастрофе Boeing. Кто эти десять человек, которым якобы предъявлено обвинение?» — цитирует ТАСС Есина.

По его словам, Украина «не знает ни одного конкретного имени».

«Иранская сторона до сих пор не передала нам никаких деталей, соответственно, мы не можем знать, те ли это лица, которые действительно причастны к этой катастрофе», — добавил замглавы украинского МИД.

Как подчеркнул Есин, расследование авиакатастрофы зашло в тупик, а Иран «исключительно формально относится к выполнению своих международно-правовых обязательств».

Ранее в Иране предъявили обвинения десяти должностным лицам по делу о крушении в Тегеране в начале 2020 года украинского пассажирского самолёта Boeing.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек.