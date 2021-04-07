Си Цзиньпин призвал к разумному распределению вакцин от COVID-19

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Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что китайская сторона выступает за разумное распределение вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Си Цзиньпин призвал к разумному распределению вакцин от COVID-19
  • Reuters

«Китай выступает против политизации вакцин, или так называемого вакцинного национализма, и готов сотрудничать с международным сообществом, в том числе и с Германией, для содействия справедливому и разумному распределению вакцин, а также оказывать поддержку и помощь многочисленным развивающимся странам в получении этих препаратов», — цитирует его ТАСС.

Председатель КНР добавил, что, вопреки существующим разногласиям между китайской и европейской сторонами, Китай готов работать с партнёрами из ЕС над «углублением и расширением прагматического сотрудничества в различных областях».

Ранее Китай призвал Всемирную организацию здравоохранения изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США «Форт-Детрик» и лабораторий в других странах.

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