В МИД России высказались против привлечения США к нормандскому формату

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Линия, которую США проводят на украинском направлении, делает участие Вашингтона в нормаднском формате, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон ведут контакты на высоком уровне по теме Украины.

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