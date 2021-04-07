В МИД России высказались против привлечения США к нормандскому формату

Линия, которую США проводят на украинском направлении, делает участие Вашингтона в нормаднском формате, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон ведут контакты на высоком уровне по теме Украины.