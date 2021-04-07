В МИД России высказались против привлечения США к нормандскому формату
Линия, которую США проводят на украинском направлении, делает участие Вашингтона в нормаднском формате, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон ведут контакты на высоком уровне по теме Украины.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: