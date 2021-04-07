Мадуро объявил о налоговых послаблениях из-за коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мерах поддержки малого бизнеса и семей в связи с пандемией коронавируса.

«Я подписал указ, который будет опубликован завтра, 7 апреля, чтобы продлить до сентября запрет на истребование задолженностей по кредитам. Всё из-за пандемии. Второе — запрет на пересмотр кредитных рейтингов... и третье — запрет на выселение семей из их жилья», — цитирует РИА Новости слова Мадуро в эфире государственного канала VTV.

Также венесуэльский лидер освободил компании, созданные в 2021 году, от учредительных взносов.

Он отметил, что данная мера направлена на поддержку торговцев и мелких производств.

24 марта стало известно, что Венесуэла получит вакцину AstraZeneca через механизм COVAX.