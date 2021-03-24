Венесуэла получит вакцину AstraZeneca через механизм COVAX.

Об этом заявил глава департамента Панамериканской организации здравоохранения Сиро Угарте.

«Вакцины, которые ожидаются (для поставки в Венесуэлу), это вакцины AstraZeneca, произведенные в Южной Корее, другими словами, это не вакцины, которые могли иметь потенциальные побочные эффекты, о которых заявляли регуляторы Европы и ВОЗ», — приводит РИА Новости его слова.

Угарте подчеркнул, что переговоры между различными политическими деятелями Венесуэлы позволили обеспечить доступ к механизму COVAX.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V».