Венесуэла получит вакцину AstraZeneca через механизм COVAX

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Венесуэла получит вакцину AstraZeneca через механизм COVAX.

Об этом заявил глава департамента Панамериканской организации здравоохранения Сиро Угарте.

«Вакцины, которые ожидаются (для поставки в Венесуэлу), это вакцины AstraZeneca, произведенные в Южной Корее, другими словами, это не вакцины, которые могли иметь потенциальные побочные эффекты, о которых заявляли регуляторы Европы и ВОЗ», — приводит РИА Новости его слова.

Угарте подчеркнул, что переговоры между различными политическими деятелями Венесуэлы позволили обеспечить доступ к механизму COVAX.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

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