В секторе Газа решили закрыть все учебные заведения из-за COVID-19

Власти сектора Газа приняли решение ужесточить карантинные меры и закрыть все учебные заведения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Ияда аль-Бозома.

«МВД сектора Газа сегодня приняло решение закрыть все учебные заведения: школы, университеты и детские сады. Решение вступает в силу с завтрашнего дня, среды (7 апреля. — RT), и будет действовать до дальнейшего уведомления», — заявил он.

Вместе с этим представитель ведомства добавил, что вводится запрет на движение автотранспорта с вечера 7 апреля и до утра 11 апреля. Госучреждения также приостанавливают свою работу на этот период.

Ранее сообщалось, что власти Северной Македонии приняли решение ужесточить карантинные ограничения и ввести комендантский час в стране с 6 по 20 апреля из-за ситуации с коронавирусом.