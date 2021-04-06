Главы делегаций России и США на переговорах в Вене проведут встречу 7 апреля

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что 7 апреля проведёт встречу со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли.

Reuters

Отмечается, что Ульянов возглавляет делегацию России на стартовавших в Вене переговорах. «Мы общаемся с американцами достаточно регулярно. Завтра у меня состоится встреча со специальным представителем США по Ирану господином Малли, который возглавляет группу американских экспертов-переговорщиков, приехавших в Вену», — цитирует РИА Новости Ульянова. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.