Главы делегаций России и США на переговорах в Вене проведут встречу 7 апреля
- Reuters
Отмечается, что Ульянов возглавляет делегацию России на стартовавших в Вене переговорах.
«Мы общаемся с американцами достаточно регулярно. Завтра у меня состоится встреча со специальным представителем США по Ирану господином Малли, который возглавляет группу американских экспертов-переговорщиков, приехавших в Вену», — цитирует РИА Новости Ульянова.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.