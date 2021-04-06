В МИД России прокомментировали встречу комиссии по СВПД

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Он отметил, что «нет доверия между Тегераном и Вашингтоном — вообще никакого, и понятно, что его быть не может».

«Поэтому достижение любых договорённостей крайне сложно, потом они требуют определённой проверки, что само по себе тоже весьма и весьма чувствительный и комплексный вопрос. Но даже и без этого, поскольку процесс отхода от изначально заданных параметров СВПД зашёл достаточно далеко, возвращение требует большой политической воли», — заявил Рябков.

По его словам, «иранцы считают, что оно может быть достигнуто одномоментно: будут согласованы меры, которые должны быть приняты США и Ираном».

«Дальше, после достижения этой договорённости, наступает фаза реализации этих мер, которая, как считают иранцы, может быть относительно непродолжительной. Я допускаю, что это так и есть, но для того, чтобы выйти на этот рубеж, требуются большие усилия. Мы не имеем большей ясности по состоянию на данный момент, но мы, как ответственный участник СВПД, приложим максимум усилий для того, чтобы стимулировать нахождение соответствующих развязок. Мы этим занимались на протяжении всей прошлой недели каждодневно в разных форматах — в телефонных разговорах и телеконференциях, видеоконференциях, обсуждая эту проблематику и вырабатывая подходы, продвигая наши идеи, которые у нас есть и которыми мы поделились со всеми, включая США и Иран», — отметил дипломат.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал о заседании совместной комиссии по СВПД.