Постпред России рассказал о встрече комиссии по СВПД
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«Встреча совместной комиссии по СВПД завершилась вполне успешно», — написал он в Twitter.
Он сообщил, что «двум экспертным группам — по снятию санкций и по ядерным вопросам — поручено составить перечни шагов, которые должны быть предприняты для возвращения к полному выполнению СВПД».
«Эксперты приступают к работе немедленно», — добавил он.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с СВПД.