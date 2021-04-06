Постпред России рассказал о встрече комиссии по СВПД

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал о заседании совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Встреча совместной комиссии по СВПД завершилась вполне успешно», — написал он в Twitter.

Он сообщил, что «двум экспертным группам — по снятию санкций и по ядерным вопросам — поручено составить перечни шагов, которые должны быть предприняты для возвращения к полному выполнению СВПД».

«Эксперты приступают к работе немедленно», — добавил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с СВПД.