Постпред России рассказал о встрече комиссии по СВПД

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал о заседании совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Постпред России рассказал о встрече комиссии по СВПД
  • © РИА Новости / Маргарита Костив

«Встреча совместной комиссии по СВПД завершилась вполне успешно», — написал он в Twitter.

Он сообщил, что «двум экспертным группам — по снятию санкций и по ядерным вопросам — поручено составить перечни шагов, которые должны быть предприняты для возвращения к полному выполнению СВПД».

«Эксперты приступают к работе немедленно», — добавил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с СВПД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить