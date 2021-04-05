В МИД России прокомментировали ситуацию с СВПД

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Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В МИД России прокомментировали ситуацию с СВПД
  • РИА Новости

Он сообщил, что «на протяжении последних дней и недель иранская сторона проявила ярко выраженную волю и готовность к тому, чтобы работать над параметрами возвращения к полному выполнению СВПД, что предполагает как отмену с американской стороны всех соответствующих санкций, так и возвращение Тегерана в полном объеме к изначально заданным настройкам в СВПД».

«Завтра в Вене пройдет заседание совместной комиссии в рамках СВПД. После чего ожидаем начала экспертных консультаций, по сути дела, переговоров, которые будут непрямыми. В результате этих усилий, надеемся, получится снять проблемы, связанные с объемом выполнения Тегераном своих обязательств, но и, разумеется, облегчить санкционное бремя, которое эта страна испытывает на себе уже долго, но особенно сильно в период после выхода США из СВПД в одностороннем порядке», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что американская делегация примет участие во встрече по СВПД, которая состоится в Вене 6 апреля.

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