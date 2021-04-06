В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Бразилии

В Кремле рассказали о разговоре российского лидера Владимира Путина с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Отмечается, что «обсуждены перспективы развития двусторонних отношений».

«Подтверждён настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнёрства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей», — сообщили в Кремле.

Стороны рассмотрели «различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны».

Путин и Болсонару «подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам».

Ранее сообщалось, что Путин и Болсонару провели телефонные переговоры.