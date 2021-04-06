В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Бразилии
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Отмечается, что «обсуждены перспективы развития двусторонних отношений».
«Подтверждён настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнёрства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей», — сообщили в Кремле.
Стороны рассмотрели «различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны».
Путин и Болсонару «подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам».
Ранее сообщалось, что Путин и Болсонару провели телефонные переговоры.