В Риме во время беспорядков пострадал полицейский

Сотрудник полиции получил ранения во время беспорядков, возникших в столице Италии в ходе акции рестораторов и представителей других категорий бизнеса, пострадавших от пандемии.

Как сообщило агентство ANSA, несколько человек также были задержаны при попытке прорвать полицейский кордон у здания парламента.

Отмечается, что в центре Рима собрались несколько сотен человек с требованием о снятии действующих карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. По данным агентства, многие протестующие были без масок.

Большинство баров и ресторанов в Италии закрыты, за исключением некоторых перерывов, с конца октября. В последнее время они могут работать только навынос.

Ранее в Британии 15 полицейских пострадали в ходе беспорядков.