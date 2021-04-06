В МВФ призвали страны вместе работать над иммунизацией против COVID-19

Международный валютный фонд призвал к объединённой работе над иммунизацией против коронавируса, заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат.

«Страны должны работать вместе, чтобы обеспечить всемирную вакцинацию», — цитирует РИА Новости заявление Гопинат на пресс-конференции.

По её словам, без этого не получится полностью преодолеть последствия пандемии.

В своём новом докладе МВФ улучшил прогноз мирового ВВП в 2021 году на 0,5 процентного пункта (до 6%), но предупредил о неравномерном восстановлении стран после пандемии.

Ранее сообщалось, что МВФ пересмотрел прогноз относительно мировой экономики.