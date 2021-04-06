Посол России рассказал о ситуации в Венесуэле
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Он отметил, что «в декабре 2020 года в Венесуэле состоялись выборы в Нацассамблею, положившие конец внутриполитической неопределённости».
«Конечно, некоторым странам тяжело принять реальность, которая не коррелируется с их неоколониальными замашками в духе пресловутой доктрины Монро. В этой связи остается возможность провокаций и попыток дестабилизировать обстановку в стране. Но, когда народ самостоятельно делает осознанный выбор, его не так-то просто «раскачать», — цитирует ТАСС дипломата.
Ранее сообщалось, что российский вице-премьер Юрий Борисов в Каракасе встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.