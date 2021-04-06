РИА Новости: танкер сел на мель на юге Суэцкого канала

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На юге Суэцкого канала сел на мель танкер Minerva Nike, движение скоро планируется восстановить. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
РИА Новости: танкер сел на мель на юге Суэцкого канала
  • © РИА Новости / Махмуд Ахмед

«Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан, и судно уже на ходу», — сказал источник.

По его словам, движение по каналу будет восстановлено «максимум через 30 минут».

Отмечается, что инцидент произошёл на юге Суэцкого канала возле входа в Большое Горькое озеро.

23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер. 29 марта египетские власти сообщили о разблокировке канала

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