РИА Новости: танкер сел на мель на юге Суэцкого канала
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«Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан, и судно уже на ходу», — сказал источник.
По его словам, движение по каналу будет восстановлено «максимум через 30 минут».
Отмечается, что инцидент произошёл на юге Суэцкого канала возле входа в Большое Горькое озеро.
23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер. 29 марта египетские власти сообщили о разблокировке канала.