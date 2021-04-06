РИА Новости: танкер сел на мель на юге Суэцкого канала

На юге Суэцкого канала сел на мель танкер Minerva Nike, движение скоро планируется восстановить. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

«Действительно, судно немного село на мель, но инцидент исчерпан, и судно уже на ходу», — сказал источник.

По его словам, движение по каналу будет восстановлено «максимум через 30 минут».

Отмечается, что инцидент произошёл на юге Суэцкого канала возле входа в Большое Горькое озеро.

23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер. 29 марта египетские власти сообщили о разблокировке канала.