В Египте заявили о разрешении ситуации с судном в Суэцком канале

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своём Twitter сообщил об успешном разрешении ситуации с севшим на мель контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале.
В Египте заявили о разрешении ситуации с судном в Суэцком канале
  • Reuters

«Египтяне сегодня достигли успеха, завершив кризис, связанный с севшим на мель судном в Суэцком канале, несмотря на колоссальные технические затруднения, возникшие в различных аспектах операции», — сообщил ас-Сиси.

Он добавил, что «теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии».

23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов, Ever Given, сел на мель, перекрыв фарватер.

В Минэнерго России сообщили, что блокировка поставок в Суэцком канале из-за ситуации с судном Ever Given почти не коснулась поставок российской нефти марки Urals.

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