Лавров подтвердил намерение возобновить работу московского формата по Афганистану

Россия намеревается возобновить работу московского формата консультаций по Афганистану , заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма», — заявил Лавров в интервью индийской газете Hindustan Times.

По его словам, состав московского формата состав позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения на широкой региональной основе.

Он отметил, что Индия, безусловно, должна быть привлечена к усилиям по урегулированию в Афганистане.

Ранее Сергей Лавров, выступая на министерской конференции «Стамбульского процесса», прокомментировал ситуацию в Афганистане.