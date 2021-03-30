Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на министерской конференции «Стамбульского процесса», прокомментировал ситуацию в Афганистане.

Текст выступления опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что Афганистан «проходит через непростой этап своего развития, военно-политическая обстановка в этой стране остаётся по-прежнему весьма тревожной».

«Регулярно происходят теракты, не исключён сезонный всплеск боевой активности. В этой связи представляется необходимым предпринять максимум усилий для снижения уровня насилия», — заявил Лавров.

При этом он сообщил, что «кое-чего на этом направлении удалось добиться».

«В частности, важными вехами на пути завершения вооружённого конфликта считаем прекращение боевых действий между США и движением «Талибан»* и запуск прямых межафганских контактов в Дохе в 2020 году. Твёрдо убеждены: опираясь на достигнутые успехи, необходимо двигаться дальше в сторону скорейшего нахождения развязок по вопросам национального примирения и формирования широкопредставительных органов власти», — сказал министр.

Он отметил, что «в этом контексте Россия — в тесном контакте с региональными и международными партнёрами — ведёт энергичную работу в различных форматах».

«18 марта провели в Москве очередной раунд консультаций в рамках расширенной «тройки» с участием России, Китая, США и Пакистана, а также представителей властей ИРА, афганских политических деятелей, движения «Талибан» и почётных гостей из Катара и Турции. Исходим из того, что состоявшаяся между афганскими делегациями дискуссия придала дополнительный импульс переговорному процессу в Дохе», — заявил Лавров.

18 марта директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов рассказал, что на конференции в Москве представители сторон внутриафганского конфликта заявили о готовности договариваться об установлении мира в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.