Замглавы МИД России провёл встречу с главой миссии ООН в ЦАР

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин и спецпредставитель Генсека ООН, руководитель Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике Манкер Ндяй провели встречу.
Замглавы МИД России провёл встречу с главой миссии ООН в ЦАР
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам мирного урегулирования в ЦАР, подтверждена важная роль ооновской миссии в нормализации обстановки в стране».

«Вершинин акцентировал принципиальную позицию России в пользу поступательного смягчения санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР в целях содействия Банги в укреплении национальной армии и сил правопорядка», — говорится в сообщении.

Также отмечено, что «Россия продолжит активно участвовать в сопровождении мирного процесса в стране, в том числе на площадке СБ ООН, и развивать взаимодействие с центральноафриканскими властями».

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера.

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