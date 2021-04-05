Замглавы МИД России провёл встречу с главой миссии ООН в ЦАР
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Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что «состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам мирного урегулирования в ЦАР, подтверждена важная роль ооновской миссии в нормализации обстановки в стране».
«Вершинин акцентировал принципиальную позицию России в пользу поступательного смягчения санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР в целях содействия Банги в укреплении национальной армии и сил правопорядка», — говорится в сообщении.
Также отмечено, что «Россия продолжит активно участвовать в сопровождении мирного процесса в стране, в том числе на площадке СБ ООН, и развивать взаимодействие с центральноафриканскими властями».
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера.