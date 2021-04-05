Замглавы МИД России провёл переговоры с главой Приднестровья

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Замглавы российского МИД Андрей Руденко провёл переговоры с главой непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадимом Красносельским.
Замглавы МИД России провёл переговоры с главой Приднестровья
  • © Министерство иностранных дел Российской Федерации

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в процессе приднестровского урегулирования, состоянии дел с реализацией мер доверия между Кишинёвом и Тирасполем. Была отмечена контрпродуктивность любых чреватых усугублением гуманитарной обстановки в регионе односторонних шагов, способных осложнить поиск жизнеспособного всеобъемлющего решения приднестровской проблемы», — говорится сообщении.

Отмечается, что также были отдельно рассмотрены некоторые аспекты многоплановой помощи и содействия Приднестровью.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление молдавского президента Майи Санду, призвавшей к выводу из Приднестровья российских миротворцев.

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