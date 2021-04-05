Богданов провёл встречу с послом Египта в России

Замглавы российского МИД Михаил Богданов провёл встречу с послом Египта в Москве Ихабом Насром.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что сторонами «были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-египетского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в контексте подготовки к предстоящему 12 апреля визиту министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Каир».

Также стороны обменялись мнениями «по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии и Ливане, а также в палестино-израильском урегулировании».

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл консультации в МИД Египта.