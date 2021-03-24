Замминистра иностранных дел России провёл консультации в МИД Египта

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл консультации в МИД Египта. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что состоялся «подробный обмен мнениями по вопросам повестки дня СБ ООН с упором на поддержку усилий международного сообщества по политическому разрешению кризисов в Сирии, Ливии, Йемене, ЦАР, Сомали, Мали и ближневосточному урегулированию».

«Особое внимание было также уделено укреплению двустороннего взаимодействия и координации по вопросам изменения климата, продовольственной безопасности, миротворческой деятельности ООН, защиты и продвижения прав человека», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал участие России в газовых проектах в Египте.