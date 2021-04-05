Мишустин оценил отношения России с Вьетнамом

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил нового премьера Вьетнама Фама Минь Тиня с назначением. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Мишустин оценил отношения России с Вьетнамом
  • Reuters

«От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с избранием на должность премьер-министра правительства Социалистической Республики Вьетнам», — говорится в послании.

Мишустин отметил, что Россию и Вьетнам «связывают отношения дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства. Двустороннее взаимодействие поступательно развивается в торгово-экономической и инвестиционной областях, воплощаются в жизнь крупные проекты в сфере энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, науки и культуры».

«Убеждён, что активная совместная работа по правительственной линии будет способствовать укреплению российско-вьетнамского сотрудничества, создаст условия для запуска новых многоплановых инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам», — добавил российский премьер.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и генсек Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние отношения и вопрос поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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