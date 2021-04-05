Путин поздравил Нгуена Суан Фука с избранием на пост лидера Вьетнама

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Президент России Владимир Путин поздравил Нгуена Суан Фука с избранием на пост лидера Вьетнама и выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего партнёрства по различным направлениям, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поздравил Нгуена Суан Фука с избранием на пост лидера Вьетнама
  • Reuters

«Итоги голосования в Национальном собрании свидетельствуют о значительном авторитете, который Вы заслужили за годы работы на высоких государственных должностях... Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в телеграмме Путина.

Российский лидер подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает коренным интересам народов, а также стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

5 апреля Национальное собрание Вьетнама избрало Нгуена Суан Фука, занимавшего с 2016 года пост премьер-министра, президентом страны.

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