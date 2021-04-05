Парламент Вьетнама избрал Нгуен Суан Фука новым президентом страны
Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщила контрольная комиссия парламента, кандидатуру Нгуен Суан Фука, занимавшего с 2016 года пост премьер-министра СРВ, поддержали 97,08% депутатов Нацсобрания.
Согласно конституции Вьетнама, Нацсобрание является высшим органом власти, наделённым полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство страны.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Вьетнама зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».