Парламент Вьетнама избрал Нгуен Суан Фука новым президентом страны

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Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам избрало Нгуен Суан Фука новым президентом страны.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила контрольная комиссия парламента, кандидатуру Нгуен Суан Фука, занимавшего с 2016 года пост премьер-министра СРВ, поддержали 97,08% депутатов Нацсобрания.

Согласно конституции Вьетнама, Нацсобрание является высшим органом власти, наделённым полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство страны.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Вьетнама зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

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