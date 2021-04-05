Парламент Вьетнама избрал Нгуен Суан Фука новым президентом страны

Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам избрало Нгуен Суан Фука новым президентом страны.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила контрольная комиссия парламента, кандидатуру Нгуен Суан Фука, занимавшего с 2016 года пост премьер-министра СРВ, поддержали 97,08% депутатов Нацсобрания.

Согласно конституции Вьетнама, Нацсобрание является высшим органом власти, наделённым полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство страны.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Вьетнама зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».